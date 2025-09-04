ETV Bharat / bharat

GST ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ - GST RATE CUTS

56ਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

NIRMALA SITHARAMAN
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (ANI)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਹੋਣਗੇ, 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 56ਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

  • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ, ਛੇਨਾ ਅਤੇ ਪਨੀਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰੋਟੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਰਾਠਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 5% ਸੀ।
  • ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੇਲ, ਟਾਇਲਟ ਸਾਬਣ, ਸਾਬਣ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ, ਸ਼ੈਂਪੂ, ਟੁੱਥਬ੍ਰਸ਼, ਟੁੱਥਪੇਸਟ, ਸਾਈਕਲ, ਟੇਬਲਵੇਅਰ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ - ਨਮਕੀਨ, ਭੁੱਜੀਆ, ਸਾਸ, ਪਾਸਤਾ, ਇੰਸਟੈਂਟ ਨੂਡਲਜ਼, ਚਾਕਲੇਟ, ਕੌਫੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੀਟ, ਕੌਰਨਫਲੇਕਸ, ਮੱਖਣ, ਘਿਓ ਹੁਣ 5% ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 12% ਜਾਂ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ।
  • ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, 32 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੀਵੀ, ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ, ਸੀਸੀ ਹੁਣ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ।
  • 33 ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ, ਮਿੱਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਵਾਢੀ ਜਾਂ ਥਰੈਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਜਾਂ ਚਾਰਾ ਬੇਲਰ, ਘਾਹ ਜਾਂ ਘਾਹ ਮੂਵਰ, ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
  • 12 ਨਿਰਧਾਰਤ ਜੈਵਿਕ-ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਦਸਤਕਾਰੀ, ਸੰਗਮਰਮਰ, ਟ੍ਰੈਵਰਟਾਈਨ ਬਲਾਕ, ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਹੁਣ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ।
  • ਸੀਮਿੰਟ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 28% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਨਜ਼ਰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਐਨਕਾਂ ਅਤੇ ਐਨਕਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 28% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ?

  • ਲਗਜ਼ਰੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ (ਨਵਾਂ 40% ਸਲੈਬ)
  • ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 40% ਜੀਐਸਟੀ
  • ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ: 350 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 40% ਟੈਕਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ
  • ਅਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ (28% ਤੋਂ 40%)
  • ਸਿਗਰਟ, ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 43% ਵਾਧਾ
  • ਗੁਟਖਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 40% ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.
  • ਕਾਰਬੋਨੇਟਿਡ ਡਰਿੰਕਸ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ 40% ਜੀਐਸਟੀ
  • ਕਾਰਬੋਨੇਟਿਡ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 43% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
  • 2,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਸੂਤੀ ਰਜਾਈਆਂ 'ਤੇ 18% ਜੀਐਸਟੀ
  • 2,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਤੇ 18% ਜੀਐਸਟੀ
  • ਨਿੱਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ, ਯਾਟਾਂ 'ਤੇ 40% ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.

ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 40% ਜੀਐਸਟੀ

ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੈਸੀਨੋ, ਜੂਆ, ਘੋੜ ਦੌੜ, ਲਾਟਰੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ 40% ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਈਪੀਐਲ ਵਰਗੇ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ 40% ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ 40% ਦਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ 18% ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਗਿਆਂ 'ਤੇ 5% ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਨੁੱਖੀ ਕੱਪੜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਰੇਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਧਾਗੇ 'ਤੇ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਅਮੋਨੀਆ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰਕੇ ਖਾਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

TAGGED:

