ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ 'ਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿਲੇਜ ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਸਫਾਰੀ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਨੁਭਵ

ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਆਕਰਸ਼ਣ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿਲੇਜ ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਸਫਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ਿਲਪਰਮਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਮਡੀ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਕਿਰਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ, ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਐਮਡੀ ਵਿਜੇੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ। (ETV Bharat)
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਹੁਣ ਦੋ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਕਰਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਿਕਲਪ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿਲੇਜ ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਸਫਾਰੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ਿਲਪਰਮ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। (ETV Bharat)

ਗਲੋਬਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿਲੇਜ ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਸਫਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ, ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਕਿਰਨ, ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਐਮਡੀ ਵਿਜੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਬਾਸ਼ਿਵ ਰਾਓ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਇਨ ਕੋਜ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਹੋਟਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਨੇ ਸਰਵੋਤਮ ਚਾਰ-ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਪਿਨ ਸਿੰਘਲ, ਐਸਬੀਆਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੋਵਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਾਫਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਇਨ ਕੋਜ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਹੋਟਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤੇ। (ETV Bharat)

ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1991 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੀਡੀਆ ਉੱਦਮੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੱਗਭਗ 2,000 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

