ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਸਰਨਜੀਤ ਗਯਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, NIA ਨੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਐਕਸ਼ਨ

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗਯਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਨੂੰ NIA ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

NIA ARRESTS TERRORIST
ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਸਰਨਜੀਤ ਗਯਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 6, 2025 at 6:44 AM IST

1 Min Read

ਗਯਾ : ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗਯਾ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ :

ਐਨਆਈਏ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਨਜੀਤ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਟੀਮ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ :

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ, ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੇਰਘਾਟੀ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗੋਪਾਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਰਘਾਟੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।

ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ :

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਨਜੀਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸਫੋਟਕ ਅਤੇ ਸੀਐਲਏ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ।

ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਤਵਾਦੀ :

ਸਰਨਜੀਤ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਲਾਈਨ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਰਗਰਮ ਸੀ।

"ਐਨਆਈਏ ਟੀਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਨਜੀਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਨਆਈਏ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ।" - ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ, ਸ਼ੇਰਘਾਟੀ

ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਸਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ :

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਨਆਈਏ ਟੀਮ ਸਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਗਈ। ਟੀਮ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਗਯਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

