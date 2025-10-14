ETV Bharat / bharat

ਗੰਦੇ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ ਅਤੇ ਪਾਓ 1,000 ਦਾ ਇਨਾਮ, NHAI ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ

NHAI ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਦੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜਣ 'ਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗੰਦੇ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ ਅਤੇ ਪਾਓ 1,000 ਦਾ ਇਨਾਮ, NHAI ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ (X- @FASTag_NETC)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 14, 2025 at 5:26 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NHAI) ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਹੁਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਗੰਦੇ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਕੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।

FASTag ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ

NHAI ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਗੰਦੇ ਜਾਂ ਗੰਦੇ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਇਨਾਮ ਸਿੱਧੇ FASTag ਰੀਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ FASTag ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹੇਗੀ।

ਕਿਵੇਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ NHAI ਦੀ 'ਰਾਜਮਾਰਗ ਯਾਤਰਾ' (RajmargYatra) ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਭੇਜਦੇ ਸਮੇਂ, ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ:

  • ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ
  • ਸਥਾਨ
  • ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ
  • ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ
  • Geo-taggedਕੀਤੀ ਅਤੇ time-stamped ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ (ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ)

ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ਼ NHAI ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਪਖਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਖਾਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਨਾਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

  • ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ।
  • ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਟਾਇਲਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ—ਭਾਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ।
  • ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈਵੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜੋ ਸਾਫ਼, ਜੀਓ-ਟੈਗ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਮੋਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੀ ਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
  • ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
  • ਇਨਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਇੱਕ ਵੈਧ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ?

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। NHAI ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (Public Participation) ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

NHAI ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰੀ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗੀ ਬਲਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੰਦੇ ਟਾਇਲਟ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਨਾ ਕਰੋ—ਇੱਕ ਫੋਟੋ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਇਸਨੂੰ ਐਪ 'ਤੇ ਭੇਜੋ, ਅਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਓ!

