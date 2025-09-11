ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 143 ਕੈਦੀ ਫਰਾਰ, Gen-Z ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੇਪਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਦਾਰਚੁਲਾ ਅਤੇ ਬੈਤਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੈਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹਾਈ ਅਲਰਟ
Published : September 11, 2025 at 1:22 PM IST
ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ: ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ Gen-Z ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਬਿਰਾਜ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਦਾਰਚੁਲਾ ਅਤੇ ਬੈਤਾਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੈਦੀ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਬੀਰਗੰਜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਕੈਦੀ ਬਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਕੈਦੀ
ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ Gen-Z ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾਰਚੁਲਾ ਅਤੇ ਬੈਤਾਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 143 ਕੈਦੀ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ।
ਸੀਡੀਓ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਬੈਤਾਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਡੀਓ) ਪੁਣਯ ਵਿਕਰਮ ਪੌਡੇਲ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬੈਤਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ 62 ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਦਾਰਚੁਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਕੈਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਾਰਚੁਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੱਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਨ।"
ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ
ਇਸ ਵੱਡੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੇਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੀ ਨਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਸਐਸਬੀ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੂਲਾ ਪੁਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਦੂਰ-ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਕਸਬਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬੈਤਾਡੀ, ਦਾਰਚੁਲਾ, ਦਦੇਲਧੁਰਾ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹਨ। ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰ
ਝੁਲਾਘਾਟ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬੈਤਾਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਝੁਲਾਘਾਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।