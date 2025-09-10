ETV Bharat / bharat

ਨੇਪਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ 550 ਕੈਦੀ ਫਰਾਰ, SSB ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ 10 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬੋਚਿਆ

ਨੇਪਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਕੈਦੀ ਬਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਸਐਸਬੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਨੂੰ ਫੜਿਆ...

NEPAL GEN Z PROTEST
ਨੇਪਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 10, 2025 at 8:52 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਸੀਤਾਮੜੀ: ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਮਹੋਤਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਲੇਸ਼ਵਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ 550 ਕੈਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਬਿਹਾਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਲੇਸ਼ਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 550 ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 10 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸਐਸਬੀ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।

ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਜਲੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 550 ਕੈਦੀ ਫਰਾਰ

ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀਤਾਮੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਭਿੱਠਾ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਸਐਸਬੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

NEPAL GEN Z PROTES
ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਚੌਕਸੀ (Etv Bharat)

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਸੀਤਾਮੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਜਲੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ, "ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਲੇਸ਼ਵਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 550 ਕੈਦੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਕਈ ਆਗੂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

NEPAL GEN Z PROTES
ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਚੌਕਸੀ (Etv Bharat)

ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ (ਨੇਪਾਲ) ਪੂਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੱਜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੇਪਾਲ-ਬਿਹਾਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਦੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ।"

ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ 10 ਕੈਦੀ

ਐਸਐਸਬੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੇਸ਼ਵਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੈਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਐਸਐਸਬੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ (ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ)। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 10 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਤਾਮੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੁਰਸੰਡ ਅਤੇ ਭਿੱਠਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਭਾਰਤੀ ਹਨ। 7 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਿੱਠਾ ਓਪੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 3 ਨੂੰ ਸੁਰਸੰਡ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੀਤਾਮੜੀ ਦੀ ਭਿੱਠਾ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਲੇਸ਼ਵਰ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਮਹੋਤਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀਤਾਮੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਭਿੱਠਾ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

NEPAL GEN Z PROTES
ਡਿਉਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਜਵਾਨ (Etv Bharat)

ਬਿਹਾਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ SSB ਅਲਰਟ

ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, SSB 51 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚੌਕ, ਸੋਨਬਰਸਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇੰਦਰਵਾ, ਸਹੋਰਬਾ, ਲਾਲਬੰਦੀ, ਲਾਰਕਵਾ, ਬਲੂਹਾ, ਕਨਹੌਲੀ ਨਾਕਾ 'ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨੇਪਾਲ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਾਤ ਭਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਗਸ਼ਤ

ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ (ਬਿਹਾਰ) ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਸਐਸਬੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਤਾਮੜੀ ਦੇ ਐਸਪੀ ਅਮਿਤ ਰੰਜਨ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਐਸਪੀ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

''ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਸਐਸਬੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।'' - ਰਿਚੀ ਪਾਂਡੇ, ਸੀਤਾਮੜੀ, ਡੀਐਮ

ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ Gen Z ਅੰਦੋਲਨ

ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 26 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ ਯੁਵਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

For All Latest Updates

TAGGED:

SITAMARHI NEWSNEPAL PROTESTਨੇਪਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੈਨNEPAL GEN Z PROTEST

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ 8 ਤਰੀਕੇ, ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਮੇਕਅੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ, ਵਰਤੋ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ !

ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ ਬਦਾਮ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੇ ਧੱਬੇ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਈਏ? ਘਰ ਪਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.