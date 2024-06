ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਤੋਂ NDA ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ ਤਿਆਰ - Live Update NDA Meeting

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ

5:16 PM, 7 June 2024 (IST)



ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਟਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਦਾ ਆਗੂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਨਡੀਏ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।

3:11 PM, 7 Jun 2024 (IST)



ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁਰਲੀ ​​ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ

ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮੁਰਲੀ ​​ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

3:05 PM, 7 Jun 2024 (IST)

NDA ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

1:59 PM, 7 Jun 2024 (IST)



NDA ਦਾ ਅਰਥ: ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ, ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ, ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਭਾਰਤ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ NDA ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ- NDA: ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ, ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ, ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਭਾਰਤ..."

