ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ NCERT ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਡਿਊਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ" ਅਤੇ "ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ" ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਇਸ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੋ ਮਾਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ। ਮਾਡਿਊਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ"। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, "ਜਿਨਾਹ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ; ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ; ਅਤੇ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।"
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮਾਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਆਦਿ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ... ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਅਜਿਹੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।"
ਇਹ ਮਾਡਿਊਲ ਵੰਡ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਖਾਂਤ" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਲੱਗਭਗ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ "ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।"
ਇੱਕ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ... ਨੋਆਖਾਲੀ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ (1946) ਅਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਥੋਆ ਅਤੇ ਬੇਵਾਲ (ਮਾਰਚ 1947) ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਿਆਨਕ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ।"
ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਪਾਠ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 1946 ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿਵਸ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, "ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਵਜੋਂ ਜਿਸਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਦੂਜਾ ਮਾਡਿਊਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਘਰਸ਼, ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਹਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ... ਇਹ ਸਭ ਵੰਡ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ"।
ਮਾਡਿਊਲ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ: "ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।"
ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਪੜਾਅ ਮਾਡਿਊਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਉਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੱਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ: ਜਿਨਾਹ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ; ਦੂਜਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ; ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ"।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ "ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ" ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
ਇਹ ਮਾਡਿਊਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ: "ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀਤਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਹਿੰਸਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਧਦੀ ਹੈ।"