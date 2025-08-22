ETV Bharat / bharat

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਭਾਗਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਪਾਏ ਗਏ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ...

Names of two Pakistani women in Bhagalpur voter list
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 22, 2025 at 7:25 PM IST

ਭਾਗਲਪੁਰ (ਬਿਹਾਰ): ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚਕਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਗਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤਾਂ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ 1956 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਦਮੀ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ।

ਭੀਖਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆ ਸਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਗਲਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਕਚਕ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭੀਖਨਪੁਰ ਗੁਮਟੀ ਨੰਬਰ 3, ਟੈਂਕ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪਾਏ ਗਏ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (EPIC) ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਾਰਮ 7 ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਇਆ

ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਕੁਝ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਹੀਆਂ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੰਗਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ 1956 ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ 24 ਮਈ 2002 ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ।

"ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।" - ਪੁੱਤਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤ

ਡੀਐਮ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ

ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੇ ਡੀਐਮ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀਐਮ ਡਾ. ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

"ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ 7 ਭਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।" - ਡਾ. ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੌਧਰੀ, ਡੀਐਮ, ਭਾਗਲਪੁਰ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਆਇਆ

ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ (ਬੀਐਲਓ) ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਾਰਮ 7 ਭਰ ਕੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

