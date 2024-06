ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬੇਵਫ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸਟੇਟਸ ਪਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ - MY WIFE IS UNFAITHFUL I WILL DIE

ETV Bharat / bharat

ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬੇਵਫ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸਟੇਟਸ ਪਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ - MY WIFE IS UNFAITHFUL I WILL DIE

By ETV Bharat Punjabi Team Published : 20 hours ago