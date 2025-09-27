ਓਵਰਫਲੋ ਹੋਈ ਨਦੀ ਨੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਡੋਬੇ, CM ਨੇ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲਿਆ ਮੋਰਚਾ
ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮੂਸੀ ਨਦੀ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰ ਡੁੱਬ ਗਏ।
Published : September 27, 2025 at 8:43 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਮੂਸੀ ਨਦੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ-ਵਿੱਚ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ।
ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੇਠਲੇ ਚਾਦਰਘਾਟ ਪੁਲ ਤੋਂ 6 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਮੂਸਾਰਾਮਬਾਗ ਪੁਲ ਤੋਂ 10 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਮਜੀਬੀਐਸ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪੁਲ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਮੂਸੀ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਐਮਜੀਬੀਐਸ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀ ਫਸ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ, ਹਾਈਡਰਾ ਅਤੇ ਜੀਐਚਐਮਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਮੂਸੀ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਹਿਮਾਇਤਸਾਗਰ ਅਤੇ ਉਸਮਾਨਸਾਗਰ (ਗਾਂਡੀਪੇਟ) ਦੋਵੇਂ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਕੰਢੇ ਤੱਕ ਭਰ ਗਏ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਉੱਪਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 13,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉੱਪਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਿਆ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 35,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੂਸੀ ਨਦੀ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੂਸੀ ਨਦੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਹਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੂਸਾਰਾਮਬਾਗ ਪੁਲ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਵਹਿ ਗਏ।
ਅੰਬੇਡਕਰ ਬਸਤੀ ਸਮੇਤ ਨਦੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਬਸਤੀਆਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਸਾਨਗਰ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਰਨਗਰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁਲਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਿਲਸੁਖਨਗਰ ਅਤੇ ਕੋਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਨਰਸਿੰਗੀ ਵਿੱਚ ਓਆਰਆਰ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਜੀਐਚਐਮਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਰਵੀ ਕਰਣਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪਟੰਚੇਰੂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ-ਟੈਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ, ਬਲਦੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਲਸੁਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾਪੁਲ, ਚਾਦਰਘਾਟ ਕਾਜ਼ਵੇਅ ਪੁਲ ਅਤੇ ਮੂਸਾਰਾਮਬਾਗ ਪੁਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ।
ਪਟੰਚੇਰੂ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇਸਨਾਪੁਰ ਅਤੇ ਰੁਦਰਰਾਮ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 65 ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਸੀ ਅਤੇ ਮੂਸੀ ਨਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਭਰ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੋਇਨਾਬਾਦ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਬਾਦ, ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ੰਕਰਪੱਲੀ ਅਤੇ ਗੰਡੀਪੇਟ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਇੰਡੀਗੋ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੰਗਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਾਫਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 10.6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਲਗੋਂਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਰਜੁਨਸਾਗਰ ਵਿੱਚ 9.8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਸੰਗਾਰੈਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਟਨੂਰਾ ਵਿੱਚ 9 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 8.6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭੂਪਾਲਪੱਲੀ, ਰੰਗਾਰੇਡੀ ਅਤੇ ਆਸਿਫਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਲੂਗੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਜੇਦੂ ਮੰਡਲ ਦੇ ਟੇਕੁਲਾਗੁਡੇਮ ਵਿਖੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ-ਭੂਪਾਲਪਟਨਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 163 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਵੈਂਕਟਪੁਰਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ। ਵਿਕਾਰਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਭੂਲਕਸ਼ਮੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 55 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵਧਣ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੱਛਮੀ-ਮੱਧ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੱਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਦਿਲਾਬਾਦ, ਆਸਿਫਾਬਾਦ, ਮਨਚੇਰੀਆਲ, ਜਗਤਿਆਲ, ਸਿਰਸੀਲਾ, ਕਰੀਮਨਗਰ, ਪੇਡਾਪੱਲੀ, ਭੂਪਾਲਪੱਲੀ, ਮੁਲੂਗੂ, ਭਦਰਦਰੀ ਕੋਠਾਗੁਡੇਮ, ਖੰਮਮ, ਨਲਗੋਂਡਾ, ਸੂਰਿਆਪੇਟ, ਰੰਗਾਰੇਡੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਮੇਦਚਲ-ਮਲਕਾਜਗਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।