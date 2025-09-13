ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਧੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਪੇਪਰ, ਹੁਣ DSP ਬਣੀ ਵਰਸ਼ਾ
ਵਰਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। 26 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਐਮਪੀਪੀਐਸਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ।
September 13, 2025
ਮਾਈਹਰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਜੇਕਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਈਹਰ ਦੀ ਧੀ ਵਰਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੀਐਸਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ। ਸਗੋਂ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਭਰੇਵਾ ਪਿੰਡ ਸਮੇਤ ਮਾਈਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡੀਐਸਪੀ ਬਣਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ
ਵਰਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਐਮਪੀਪੀਐਸਸੀ 2024 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਰਸ਼ਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦਮੋਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਮਿੰਟ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਗਿਆਨੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਿਰ, ਦਮੋਹ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 8.4 ਸੀਜੀਪੀਏ (ਔਸਤ ਅੰਕ) ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਕਮਲਾ ਨਹਿਰੂ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ, ਦਮੋਹ ਤੋਂ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
5ਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਬਣੀ ਵਰਸ਼ਾ
ਵਰਸ਼ਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਮੋਹ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਹਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਰਾਮਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਜੇ ਪਟੇਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਐਮਪੀਪੀਐਸਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇੰਦੌਰ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਅਤੇ ਮੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਕੁੱਲ 5 ਵਾਰ ਐਮਪੀਪੀਐਸਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।"
26 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇੰਟਰਵਿਊ
ਜਦੋਂ ਵਰਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਉਸਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 26 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਰਸ਼ਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। 22 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਧੀ ਸ਼੍ਰੀਜਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਵਜੰਮੀ ਧੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ।
ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਪਤੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ
ਵਰਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲਕ ਸਾਂਚੀ ਵਿਭਾਗ ਰੀਵਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਾਕ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੀ MPPSC 2024 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ DSP ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਸੰਜੇ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"