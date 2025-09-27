ਗਰਭਪਾਤ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ; 16 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਦੇਵੇਗੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਗਰਭਪਾਤ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ; 16 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਦੇਵੇਗੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਗਰਭਵਤੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਜਬਲਪੁਰ: ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਬਲਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਜਨਨ ਚੋਣ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਜਨਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਗਰਭਵਤੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਸਾਢੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ 28 ਤੋਂ 30 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ
ਮੰਡਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨੈਨਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਸਾਢੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 28 ਤੋਂ 30 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰਭਪਾਤ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੀੜਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ, ਮੰਡਲਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਪੀੜਤਾ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੱਕ CWC ਮੰਡਲਾ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤਾ 28 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੱਕ CWC ਮੰਡਲਾ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।