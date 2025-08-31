ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਜਬਲਪੁਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਂਸ਼ੂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਂਸ਼ੂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ IIT ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਐਪ ਬਣਾਈ। ਪ੍ਰਾਂਸ਼ੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਐਪ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਟਾਈਕੂਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਪ੍ਰਾਂਸ਼ੂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮੇਕਾਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਜਬਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਾਂਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਟਾਈਕੂਨ ਨਾਮਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ।
ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਪ੍ਰਾਂਸ਼ੂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿੰਧਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
Farmkaro.com 'ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ
ਪ੍ਰਾਂਸ਼ੂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਫਾਰਮ ਕਰੋ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪ੍ਰਾਂਸ਼ੂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਸੜਕ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਗਾ।
ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ
ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਂਸ਼ੂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਫਾਰਮ ਵਾਲਾ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਿਚਾਰ
ਪ੍ਰਾਂਸ਼ੂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਯੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਟਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਸ਼ੂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਟਾਈਕੂਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਾਂਸ਼ੂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਈਆਈਟੀ ਬੰਬੇ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਖੜਗਪੁਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ।
IIT ਨੇ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਂਸ਼ੂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ IIT ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। IIT ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਵਜੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਸ਼ੂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਂਸ਼ੂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਂਸ਼ੂ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਈਡੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਵਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਂਸ਼ੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵਪਾਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਵਰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਪ੍ਰਾਂਸ਼ੂ
ਪ੍ਰਾਂਸ਼ੂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਸ਼ੂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ farmkaro.com ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਂਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।"
ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਘੁਟਾਲੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ
ਮੂੰਗ, ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਪੈਸੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ farmkaro.com ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਅਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।