ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਿਆ ਦਤੀਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਦਿੱਤਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ, ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਗੇ 130 ਗੋਲੇ - DATIA ARMY SOLDIER

By ETV Bharat Punjabi Team Published : May 8, 2025 at 3:38 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 4:49 PM IST 2 Min Read

ਦਤੀਆ: ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਰਾਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁੰਛ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਤੀਆ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਪਰਮਾਰ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਪਰਮਾਰ (Etv Bharat) ਹੋਲੀ ਰਵਿੰਦਰ ਦੀ ਲੱਤ 'ਤੇ ਲੱਗੀ, ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁਣਛ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਰਵਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਪਰਮਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੁਣਛ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਫੌਜ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 130 ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਉਸਦੀ ਲੱਤ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਜੋ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"

