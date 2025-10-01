ETV Bharat / bharat

ਡਾਲਫਿਨ ਹੋਟਲਜ਼ ਦੀ 28ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ; ਐਮਡੀ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਵਿਜੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨ

ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਡੌਲਫਿਨ ਹੋਟਲਜ਼ ਨੇ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ 28ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ।

DOLPHIN HOTELS 28TH ANNIVERSARY
ਡਾਲਫਿਨ ਹੋਟਲਜ਼ ਦੇ ਐਮਡੀ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਵਿਜੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸੁਜੇ ਨੇ ਹੋਟਲ ਸਮੂਹ ਦੀ 28ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ (ETV Bharat)
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਡੌਲਫਿਨ ਹੋਟਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ 28ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ। ਡੌਲਫਿਨ ਹੋਟਲਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਐਮਡੀ) ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਵਿਜੇਸ਼ਵਰੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੀ ਐਮਡੀ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੌਲਫਿਨ ਹੋਟਲ ਗਰੁੱਪ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸੁਜੈ, ਡੌਲਫਿਨ ਹੋਟਲਜ਼ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਪਿਨ ਸਿੰਘਲ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਥਿਮੱਈਆ, ਜੀਐਮ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਦੀ ਰਸਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਐਮਡੀ ਵਿਜੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡੌਲਫਿਨ ਹੋਟਲਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ FHRAI ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਤੋਂ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਜੈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਮਝ, ਸਹਿਯੋਗ, ਜਾਂ ਪਰਸਪਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਮਾਨਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ

ਡੌਲਫਿਨ ਹੋਟਲਜ਼ ਦੀ 28ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੰਦਰਾਂ ਡੌਲਫਿਨ ਹੋਟਲਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 8-ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

53 ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ

  • 7 ਸਰਵੋਤਮ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ
  • 2 ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਉੱਤਮਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ
  • 10 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਤਮਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ
  • 8 ਚਮਕਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ
  • ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 4 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਰਸਕਾਰ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਪੱਧਰੀ ਕੁਇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 18 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਡੌਲਫਿਨ ਹੋਟਲਜ਼ ਦੇ ਐਮਡੀ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਵਿਜੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬਟੂਕਾਮਾ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ, ਡੌਲਫਿਨ ਹੋਟਲਜ਼ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਟੀਮ ਵਰਕ ਅਤੇ ਰਾਮੋਜੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

