FASTag ਸਲਾਨਾ ਪਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਚਾਈ ਹਲਚਲ, 1.4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜੁੜੇ - FASTAG ANNUAL PASS

NHAI ਨੇ 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ FASTag ਸਲਾਨਾ ਪਾਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ 200 ਟੋਲ ਭੁਗਤਾਨ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।

FASTAG ANNUAL PASS
FASTag ਸਲਾਨਾ ਪਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਚਾਈ ਹਲਚਲ (iANS)
By ETV Bharat Business Team

Published : August 16, 2025 at 12:02 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। NHAI ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ FASTag ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਲਗਭਗ 1.4 ਲੱਖ FASTag ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਸ ਖਰੀਦਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

FASTag ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਯਾਨੀ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹3,000 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ 200 ਟੋਲ ਕਰਾਸਿੰਗਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ

NHAI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਾਸ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 1150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 20,000 ਤੋਂ 25,000 ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ "ਹਾਈਵੇ ਯਾਤਰਾ" ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਸਰਗਰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

  • ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ NHAI ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਹਾਈਵੇ ਯਾਤਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
  • "ਸਾਲਾਨਾ ਟੋਲ ਪਾਸ" ਟੈਬ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
  • ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
  • ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ OTP ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਰਾਹੀਂ ₹3,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
  • ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ FASTag ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

'ਹਰੇਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ'

ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ NHAI ਨੇ ਹਰੇਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1033 ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਾਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਟੌਤੀ ਦਾ SMS ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਕੀਮ ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ?

  • ਜੋ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੋਲ ਭਰਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
  • ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
  • ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੋਵੇਂ ਬਚਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
  • ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

NHAI ਦਾ ਫਾਸਟੇਗ ਸਲਾਨਾ ਪਾਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ₹ 3,000 ਦੇ ਇਸ ਪਾਸ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਜਾਂ 200 ਟੋਲ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲੇਗਾ।

