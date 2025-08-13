ETV Bharat / bharat

ਕੌਣ ਹੈ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਈ? ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ ਬੋਲੀ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ - MINTA DEVI

ਅਚਾਨਕ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਵਾਨ ਦੀ ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ

ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 13, 2025

ਬਿਹਾਰ/ਛਪਰਾ: ਬਿਹਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੀਵਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਿੰਟਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਸਵਾਲ: ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ?

ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ- ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ।

ਸਵਾਲ: ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ?

ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ- ਮੇਰੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 15-07-1990 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ 15-07-1900 ਹੈ। ਬੱਸ ਇਹੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਵਾਲ- ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ?

ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ- ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ (ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ) ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ ਉਸ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ।

ਸਵਾਲ- ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ।

ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਛਪਵਾ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ? ਆਖਿਰ ਉਹ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ?

ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ (ETV Bharat)

ਉਮਰ 35.. 124 ਦਰਜ

ਦਰਅਸਲ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ (SIR) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਮਿੰਟਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪਤੀ ਧਨੰਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ 124 ਸਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ (ETV Bharat)

"ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਗ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦਿਓ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।" - ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਮਿੰਟਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਦਰਾਣੀ (ETV Bharat)

ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਛਪਰਾ ਤੋਂ ਸੀਵਾਨ ਤੱਕ ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੀਵਾਨ ਦੀ ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਛਪਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

"ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ, ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਛਪਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।" - ਨਿਧੀ ਸਿੰਘ, ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਦਰਾਣੀ

SIR 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ (ETV Bharat)

ਕੌਣ ਹੈ ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ? 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, 124 ਸਾਲ ਦੀ ਵੋਟਰ ਬਣੀ

ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੂਫਾਨ ਹੈ। ਸੀਵਾਨ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ, ਸੀਵਾਨ ਦੀ ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ 124 ਸਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵੋਟਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਿੰਟਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ 124 ਨਾਟ ਆਊਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ (ETV Bharat)

ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਮਿੰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਵਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਸਵਾ ਕਲਾ ਅਰਜਨੀਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਉਮਰ 124 ਸਾਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਔਰਤ 124 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

"ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਨ ਮੈਨ ਵਨ ਵੋਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਮੈਂ 124 ਸਾਲਾ ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੇਅੰਤ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਪਿਕਚਰ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ" - ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ

