ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਪਿਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਕੰਮ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੱਦਾ
9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Published : October 8, 2025 at 9:33 PM IST
ਦੱਖਣੀ 24 ਪਰਗਨਾ: ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਂ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ "ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ" ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦੱਖਣੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਦੇ ਬਰੂਈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ।
ਬਰੂਈਪੁਰ ਦੇ ਐਸਡੀਪੀਓ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਰੰਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ" ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਪੰਡਾਲ ਦੇਖਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀੜਤਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧ ਬਣਾਇਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ, ਪੀੜਤਾ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ 'ਤੇ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ 'ਤੇ ਸਨ। ਰਾਤ 8 ਵਜੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਗਏ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਬਾਈਪਾਸ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ।
ਫਿਰ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਈਪਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਤੇਜਕ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੀੜਤਾ ਸੀਤਾਕੁੰਡੂ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀੜਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ।
ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ। ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਨੌਮੀ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹੈ।