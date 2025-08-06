Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

ਔਰਤ ਨੇ 300 ਲੀਟਰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕੀਤਾ ਦਾਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਚਾਈ ਜਾਨ, ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਨਮਾਨਿਤ - BREAST MILK

ਮਿਲਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸਨੇ 300 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

BREAST MILK
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 6, 2025 at 9:40 PM IST

2 Min Read

ਚੇਨੱਈ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ): ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤਿਰੂਚਿਰਾਪੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ 33 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੇ 300 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿਰੂਚਿਰਾਪੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੱਟੂਰ ਦੀ ਇੱਕ 33 ਸਾਲਾ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਨੇ 300 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਦਾਨੀ ਔਰਤ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੇਲਵਾ ਵਰਿੰਦਾ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ (ਐਮਜੀਐਮਜੀਐਚ) ਮਿਲਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 300.17 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 2023-24 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਕ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

ਮਿਲਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਸਨਮਾਨਿਤ

ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਿੰਦਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 'ਏਸ਼ੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼' ਅਤੇ 'ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼' ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮਿਲਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 'ਵਿਸ਼ਵ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ' ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ।

ਵਿਸ਼ਵ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਫ਼ਤਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹਰ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ, ਯੂਨੀਸੈਫ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2018 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਥੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਚੇਨੱਈ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ): ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤਿਰੂਚਿਰਾਪੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ 33 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੇ 300 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿਰੂਚਿਰਾਪੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੱਟੂਰ ਦੀ ਇੱਕ 33 ਸਾਲਾ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਨੇ 300 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਦਾਨੀ ਔਰਤ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੇਲਵਾ ਵਰਿੰਦਾ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ (ਐਮਜੀਐਮਜੀਐਚ) ਮਿਲਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 300.17 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 2023-24 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਕ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

ਮਿਲਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਸਨਮਾਨਿਤ

ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਿੰਦਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 'ਏਸ਼ੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼' ਅਤੇ 'ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼' ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮਿਲਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 'ਵਿਸ਼ਵ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ' ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ।

ਵਿਸ਼ਵ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਫ਼ਤਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹਰ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ, ਯੂਨੀਸੈਫ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2018 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਥੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

For All Latest Updates

TAGGED:

BREAST MILK DONATIONBREAST MILK DONERMILK BANKਮਿਲਕ ਬੈਂਕBREAST MILK

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ

ਆਖਿਰ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਸਦਾ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਹੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ? ਜਾਣ ਲਓ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਕਾਰਨ

EPFO ਵੱਲੋਂ UAN ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਲਾਭ

ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦਾਲ ? ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.