ਚੇਨੱਈ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ): ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤਿਰੂਚਿਰਾਪੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ 33 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੇ 300 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿਰੂਚਿਰਾਪੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੱਟੂਰ ਦੀ ਇੱਕ 33 ਸਾਲਾ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਨੇ 300 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
#WATCH | Tiruchirappalli, Tamil Nadu | Selva Brindha, a 33-year-old homemaker from Kattur in Trichy district, who has donated 300.17 litres of breast milk over a span of 22 months, earns an entry in the India Book of Records and the Asia Book of Records as the highest breast milk… pic.twitter.com/oYXUD7sQwA— ANI (@ANI) August 6, 2025
ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਦਾਨੀ ਔਰਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੇਲਵਾ ਵਰਿੰਦਾ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ (ਐਮਜੀਐਮਜੀਐਚ) ਮਿਲਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 300.17 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 2023-24 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਕ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਮਿਲਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਸਨਮਾਨਿਤ
ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਿੰਦਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 'ਏਸ਼ੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼' ਅਤੇ 'ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼' ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮਿਲਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 'ਵਿਸ਼ਵ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ' ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਵਿਸ਼ਵ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਫ਼ਤਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹਰ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ, ਯੂਨੀਸੈਫ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2018 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਥੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।