60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ ਮਿਗ-21, ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ

ਮਿਗ-21 ਨੂੰ 1963 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਅੱਜ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ ਮਿਗ-21 (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 26, 2025 at 10:54 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਿਗ-21 ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਿਗ-21 ਦਾ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮਾਰੋਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅੱਜ, 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮਿਗ-21 ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਿਗ-21 ਅੱਜ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ

ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1963 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਿਗ-21, ਲਗਭਗ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕੁਐਡਰਨ, 28 ਸਕੁਐਡਰਨ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਵਜੋਂ "ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕਸ" ਉਪਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਿਗ-21 ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਕਈ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਸਨੇ ਲੜਾਕੂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਮਿਗ-21 ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕਈ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ

1971 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਮਿਗ-21 ਨੇ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ F-104 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਵਿੱਚ F-16 ਤੱਕ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕਈ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗੀ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। "ਆਈਏਐਫ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ" ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਿਗ-21 ਨੂੰ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਿਗ-21 ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਚੁਸਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰ ਬੇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਡਰੈੱਸ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਿਗ-21 ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਰੋਬੈਟਿਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਕਲਾਉਡ ਅਤੇ ਪੈਂਥਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੁਸਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੈਗੁਆਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਡ੍ਰਿਲਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸੂਰਿਆ ਕਿਰਨ ਐਰੋਬੈਟਿਕ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਐਰੋਬੈਟਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾ-ਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਫੁੱਲ ਡਰੈੱਸ ਰਿਹਰਸਲ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਜਲ-ਤੋਪ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

