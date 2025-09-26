ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ MIG-21 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਅੱਜ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ, IAF ਲਈ ਭਾਵੁਕ ਪਲ

ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ MIG-21 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਅੱਜ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ, IAF ਲਈ ਭਾਵੁਕ ਪਲ
ਮਿਗ-21 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਅੱਜ ਭਾਵ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : September 26, 2025 at 9:55 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਬੇੜੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰੂਸੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਮਿਗ-21 ਨੂੰ 26 ਸਤੰਬਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
62 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਿਗ-21
ਮਿਗ-21 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਾਪਤੀ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਫਲਾਈਪਾਸਟ ਅਤੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ 62 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ
ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਓਪੀ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਗ-21 ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜਾਕੂ ਪਾਇਲਟ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮਾਰੋਹ
"ਪੈਂਥਰਸ" ਨਾਮ ਵਾਲੇ 23ਵੇਂ ਸਕੁਐਡਰਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਿਗ-21 ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਚੌਹਾਨ, ਆਰਮੀ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਉਪੇਂਦਰ ਦਿਵੇਦੀ, ਏਅਰ ਚੀਫ਼ ਮਾਰਸ਼ਲ ਏ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨੇਵੀ ਚੀਫ਼ ਐਡਮਿਰਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੇ. ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਿਗ-21 ਇੱਕ ਯੋਧਾ...
ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਏ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਡਾਣ ਭਰਨਗੇ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਜੋ 1981 ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਫ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਬਣੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1963 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿਗ-21 ਸਕੁਐਡਰਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਿਗ-21 ਬਾਰੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਹਿੰਮਤ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।"
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਤਾਰੇ
ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਗ-21 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਹੋਵੇ।
ਮਿਗ-21 ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼
ਮਿਗ-21 ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 2,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜਾਕੂ ਪਾਇਲਟ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਓਪੀ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1959 ਵਿੱਚ ਮਿਗ-21 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1961 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਰੂਸ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਦੇਸ਼ ਕੋਲ 1963 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿਗ-21 ਸਕੁਐਡਰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮਿਗ ਜਹਾਜ਼ ਆਏ। ਰੂਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਚਸੀਐਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 871 ਮਿਗ-21 ਹਨ।"
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਪਲ
ਮਿਗ-21 ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਪਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 600 ਮਿਗ-21 ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤ ਸੀ। 2013 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਿਗ-21 ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਮਿਗ-21 ਬਾਈਸਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ।
ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮਿਗ-21 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਚਾਲਕ ਹੈ। ਤਿਵਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਗ-21 ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਗ-21 ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ 1971 ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਾਲਾਕੋਟ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ, ਮਿਗ-21 ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਗਰਮ ਸੀ।
ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲ-ਚਲਣਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਮਿਗ-21 ਦੀ ਸਥਾਈ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 23 ਸਕੁਐਡਰਨ 'ਪੈਂਥਰਸ' ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਖਰੀ ਸਕੁਐਡਰਨ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜਾਕੂ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਅਤੇ ਸਕੁਐਡਰਨ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਡਾਣ ਭਰੀ, ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
1963 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਿਗ-21 ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ 1965 ਅਤੇ 1971 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 1999 ਦੇ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਬਾਲਾਕੋਟ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਡਾਣ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਗ-21 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਭਰਾਂਗੇ: ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੈਂਥਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਅੰਤਿਮ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਲਸੀਏ ਤੇਜਸ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਮਿਗ-21 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।" ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਮਿਗ-21 ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਐਕਸ-ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਹਿੰਮਤ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਜੰਗੀ ਘੋੜਾ ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।"
ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰ, ਨੰਬਰ 23 ਸਕੁਐਡਰਨ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਨੰਦਾ ਰਾਜੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪੈਂਥਰਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਂਥਰਾਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਕੁਐਡਰਨ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਮਿਗ-21 ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਭਰਨਗੇ।
ਮਿਗ-21 ਨੇ ਪਿਛਲੇ 62 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ
ਰਾਜੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਗ-21 ਨੇ ਪਿਛਲੇ 62 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1965 ਅਤੇ 1971 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਰੈਡੀਨੇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ORP) ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ।
ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਏਅਰ ਕਮੋਡੋਰ ਨਿਤਿਨ ਸਾਠੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਗ-21 ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਲਟਾ-ਵਿੰਗ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, AIF ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ IAF ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਠੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1965 ਅਤੇ 1971 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 1999 ਦੇ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾਕੋਟ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ, ਹਵਾਈ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੱਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ MiG-21 ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਠੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੰਤਕਥਾ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ, ਕੁਰਬਾਨੀ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਗ 21 ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ, ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ।"
"ਪੈਂਥਰਸ" ਉਪਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ 23ਵੇਂ ਸਕੁਐਡਰਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਿਗ-21 ਜੈੱਟ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਿੰਘ "ਬਾਦਲ 3" ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਕੁਐਡਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਡਾਣ ਭਰਨਗੇ।