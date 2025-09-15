ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਦਰਜਨ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ, ਕੈਲਾਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ
Published : September 15, 2025 at 2:52 PM IST
ਉੱਤਰਾਖੰਡ/ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਫ਼ਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ।
ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਥਾਲ ਤੋਂ 600 ਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਮਲਬਾ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਥਾਲ ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਮੋਟਰ ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਾਰਨ ਆਦਿ ਕੈਲਾਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆਫਤ
ਥਾਲ ਬੇਰੀਨਾਗ ਮੋਟਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬਾਰਡ ਬੈਂਡ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਥਾਹ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਨੇੜੇ ਮਲਬੇ ਕਾਰਨ ਪੰਖੂ ਕੋਟਮਾਨਿਆ ਮੋਟਰ ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਥਾਲ ਲੇਜ਼ਮ ਮੋਟਰ ਰੋਡ ਵੀ ਮਲਬੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਲਬਾ ਗੋਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭੂਪੇਂਦਰ ਗਿਰੀ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਥਾਲ ਮੁਨਸਿਆਰੀ ਮੋਟਰ ਰੂਟ 'ਤੇ ਕਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮਲਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੌਲਜੀਵੀ-ਧਾਰਚੁਲਾ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੈ। ਆਦਿ ਕੈਲਾਸ਼ ਸੜਕ 'ਤੇ ਮਲਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੜਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਹਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੌਸਮ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਾਰਨ ਆਦਿ ਕੈਲਾਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਮੁਲਤਵੀ
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਲਈ ਸੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੀਲਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਾਰਚੁਲਾ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ-
ਸੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਅਲਰਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਦਿ ਕੈਲਾਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
-ਜਿਤੇਂਦਰ ਵਰਮਾ, ਐਸਡੀਐਮ ਧਾਰਚੁਲਾ-
ਆਦਿ ਕੈਲਾਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਦਿ ਕੈਲਾਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਲਦਵਾਨੀ ਤੋਂ ਦੋ ਯਾਤਰੀ ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਲਈ ਵੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੋੜਾ 65 ਸਾਲਾ ਚੰਦਰਨਾਰਾਇਣ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ 63 ਸਾਲਾ ਮਮਤਾ ਅਗਰਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦੋ ਯਾਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਆਦਿ ਕੈਲਾਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਸੀ।
ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਅਲਰਟ ਹਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਸਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਦਿ ਕੈਲਾਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਲਾਈਨ ਪਰਮਿਟ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਰੂਟ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਦਿ ਕੈਲਾਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰੂਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੁਕਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ: ਭੂਪੇਂਦਰ ਮਹੇਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ-
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 19 ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ, 2 ਬੀਆਰਓ ਅਤੇ 2 ਰਾਜ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
-ਭੂਪੇਂਦਰ ਮਹੇਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ-
ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, 1,090.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੀ ਆਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1,322.1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 21% ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, 1,409.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1,358.1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ -4% ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਆਫ਼ਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।