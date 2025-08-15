ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਥਿਤ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਕੰਧ ਅਤੇ ਛੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਚਾਨਕ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜੋ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਏ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 3 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 2 ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ
ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੁਪਹਿਰ 3:55 ਵਜੇ ਮਿਲੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ, ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਜ਼, ਸੀਏਟੀਐਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਲ (NDRF) ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
#WATCH | Delhi | On the incident of roof collapse in Dargah Sharif Patte Shah premises, Joint CP Sanjay Jain says, " 10 persons were rescued and sent to aiims trauma centre and lnjp. out of the 10 people, five people at aiims trauma centre have died. the rescue operation has been… pic.twitter.com/iNCJBtBaXQ— ANI (@ANI) August 15, 2025
ਦਰਗਾਹ ਸ਼ਰੀਫ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਸੀਪੀ ਸੰਜੇ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਏਮਜ਼ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਐਲਐਨਜੇਪੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। 10 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਏਮਜ਼ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਦੇ ਸਾਈਟ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
NDRF ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਦੇ ਸਾਈਟ ਇੰਚਾਰਜ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਕੰਧ ਅਤੇ ਛੱਤ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ASI) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।