ਭਿਵਾਨੀ/ਰਾਜਸਥਾਨ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦਾ ਭੇਤ ਆਖਰਕਾਰ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਭੇਤ ਸੁਲਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਧਰਨਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਧਰਨਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ- ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ
ਦਰਅਸਲ, ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਢੀਗਾਵਾ ਮੰਡੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਘਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਹਾਰੂ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਮਨੋਜ ਦਲਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ?
ਰੋਹਤਕ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ
ਭਿਵਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
- ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਉਸ ਨੇ ਖਾਦ-ਬੀਜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
- ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਸੀ।
- ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਵੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।
ਲੋਹਾਰੂ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਮਨੋਜ ਦਲਾਲ ਵਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਹਾਰੂ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਮਨੋਜ ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਜ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ।
ਧਰਨਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਯੁਵਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੰਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ।
ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਿਵਾਨੀ ਦੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਸੰਗਠਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।