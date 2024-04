ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਆਈ ਚਿੱਠੀ, ਲਿਖਿਆ- 'Love You All ...', ਜਲਦ ਬਾਹਰ ਮਿਲਾਂਗੇ - Sisodia Letter From Tihar Jail

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਆਈ ਚਿੱਠੀ, ਲਿਖਿਆ- 'Love You All ...', ਜਲਦ ਬਾਹਰ ਮਿਲਾਂਗੇ - Sisodia Letter From Tihar Jail

By ETV Bharat Punjabi Team Published : Apr 5, 2024, 10:51 AM IST