ਗਰੀਆਬੰਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਕਸਲੀ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਕਈ ਨਕਸਲੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਜਾਰੀ

ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਆਈਜੀ ਨੇ ਗਰੀਆਬੰਦ ਨਕਸਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Published : September 11, 2025 at 9:07 PM IST

ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ/ਗਾਰੀਆਬੰਦ: ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਨਕਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਰੀਆਬੰਦ ਦੇ ਮੈਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਕਸਲੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਗਾਰੀਆਬੰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਮੈਨਪੁਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਗਾਰੀਆਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨਪੁਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਆਈਜੀ ਅਮਰੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 9 ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੈਨਪੁਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਮੈਨਪੁਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਗਰੀਆਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ E30, STF ਅਤੇ ਕੋਬਰਾ ਬਟਾਲੀਅਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਮੈਨਪੁਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਗਰੀਆਬੰਦ ਦੇ ਐਸਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਕਸਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਕਸਲੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਰੀਆਬੰਦ ਦੇ ਐਸਪੀ ਨਿਖਿਲ ਰਾਖੇਚਾ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

"ਮੈਨਪੁਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਕੇਡਰ ਦੇ ਨਕਸਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਕਸਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ" - ਨਿਖਿਲ ਰਾਖੇਚਾ, ਐਸਪੀ, ਗਰੀਆਬੰਦ

ਰਾਏਪੁਰ ਰੇਂਜ ਆਈਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਇਸ ਨਕਸਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਰਾਏਪੁਰ ਰੇਂਜ ਆਈਜੀ ਅਮਰੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਈਡੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9 ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਆਈਈਡੀ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਵੱਡੇ ਨਕਸਲੀ ਕਮਾਂਡਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ

ਇਸ ਨਕਸਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਮਾਂਡਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀ ਕਮਾਂਡਰ ਮਨੋਜ ਉਰਫ਼ ਮੋਡੇਮ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਰਫ਼ ਭਾਸਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਗਾਰੀਆਬੰਦ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਨਕਸਲੀ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਗਾਰੀਆਬੰਦ ਦੇ ਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਨਕਸਲੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਗਾਰੀਆਬੰਦ ਦੇ ਮੈਨਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 16 ਨਕਸਲੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ।

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨਕਸਲੀ ਮਾਰੇ ਗਏ?

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 241 ਨਕਸਲੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਸਤਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 211 ਨਕਸਲੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਏਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਗਰੀਆਬੰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 27 ਹੋਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੁਰਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੋਹਲਾ-ਮਾਨਪੁਰ-ਅੰਬਾਗੜ੍ਹ ਚੌਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਨਕਸਲੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚਲਪਤੀ ਉਰਫ਼ ਜੈਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 219 ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

