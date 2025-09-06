ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ: ਪਾਵਾਗੜ੍ਹ ਪਹਾੜੀ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਕਾਰਗੋ ਰੋਪਵੇਅ ਦੀ ਤਾਰ ਟੁੱਟੀ, 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਪੰਚਮਹਿਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਵਾਗੜ੍ਹ ਪਹਾੜੀ ਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮਾਲ ਰੋਪਵੇਅ ਦੀ ਕੇਬਲ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
Published : September 6, 2025 at 7:46 PM IST
ਪੰਚਮਹਿਲ (ਗੁਜਰਾਤ): ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੰਚਮਹਿਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਾਵਾਗੜ੍ਹ ਪਹਾੜੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲ ਰੋਪਵੇਅ ਦੀ ਤਾਰ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲ ਰੋਪਵੇਅ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੋਪਵੇਅ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਰੋਪਵੇਅ ਟਾਵਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 6 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਆਪਰੇਟਰ, 2 ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 2 ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਲੋਲ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਹਲੋਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਹਲੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਵਿਸਰਜਨ ਦੀ ਜਲੂਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਵਾਗੜ੍ਹ ਵਰਗਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਮਹਿਲ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਜੈ ਦਹੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਾਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੋ ਰੋਪਵੇਅ ਦੀ ਤਾਰ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
#WATCH | Panchmahal, Gujarat | Six people died after a trolley carrying construction material for the ropeway in Pavagadh broke down— ANI (@ANI) September 6, 2025
(Visuals from the spot) pic.twitter.com/Jatv4IwLdy
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਤੇ 1 ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹੈ
ਪੰਚਮਹਿਲ ਦੇ ਐਸਪੀ ਹਰੀਸ਼ ਦੁਧਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਵਾਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਰੋਪਵੇਅ ਅਚਾਨਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਆਪਰੇਟਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਰ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਐਫਐਸਐਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਹ ਮੰਦਰ ਲਗਭਗ 800 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ 2000 ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੇਬਲ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਪਵੇਅ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਵਾਗੜ੍ਹ ਪਹਾੜੀ ਚੰਪਾਨੇਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਠਾਰ 1471 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਦੇਵੀ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਸੈਲਾਨੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।