ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਰ ਦੀ ਖੂਬੀ, ਉਧਰ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ ਰੇਸ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ THAR

ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਹਾਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ THAR ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਥਾਰ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ
ਥਾਰ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ (SOURCE- X)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 10, 2025 at 11:42 AM IST

2 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਹਾਰ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵਿੱਚ ਥਾਰ ਕਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਪਲਟ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ 29 ਸਾਲਾ ਪਤਨੀ ਮਾਨੀ ਪਵਾਰ ਨਾਲ ਥਾਰ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਕਾਰ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਤੇ ਕਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਪਲਟ ਗਈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦੀਪ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਮਾਨੀ ਅਤੇ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਦੱਬ ਗਿਆ ਅਤੇ ਥਾਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਪੂਰਬੀ) ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਧਾਨਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਲੱਗਭਗ 6.08 ਵਜੇ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨੀ ਪਵਾਰ ਦਾ ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਕੇਸ (ਐਮਐਲਸੀ) ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਮਲਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਤੋਂ ਥਾਰ ਰੌਕਸ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।'

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਧਾਨਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਥਾਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਲਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਫਰੇਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

