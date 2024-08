ETV Bharat / bharat

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਾਲਨਾ 'ਚ ਖੂਹ 'ਚ ਗੱਡੀ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ - TAXI FALLS INTO WELL IN JALNA

By ETV Bharat Punjabi Team Published : Jul 19, 2024, 1:55 PM IST | Updated : 12 minutes ago

7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ( ETV Bharat MAHARASHTRA )

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ/ਜਾਲਨਾ: ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਾਲਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਾਲਨਾ ਰਾਜੂਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਤੁਪੇਵਾੜੀ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ। ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਗੱਡੀ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ 12 ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਯਾਤਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੋਲਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੰਢਰਪੁਰ ਤੋਂ ਰਾਜੂਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਗੱਡੀ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

