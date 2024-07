ETV Bharat / bharat

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਾਲਨਾ 'ਚ ਖੂਹ 'ਚ ਗੱਡੀ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ - TAXI FALLS INTO WELL IN JALNA

By ETV Bharat Punjabi Team Published : Jul 19, 2024, 1:55 PM IST

7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ( ETV Bharat MAHARASHTRA )