ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਬਣੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹੌਟਸਪੌਟ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ
ਭਾਰਤ ਨੇ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਵਿੱਚ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ATS, MDMA, ਮੈਫੇਡ੍ਰੋਨ ਅਤੇ ਮੈਥਾਕੁਆਲੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Published : September 17, 2025 at 6:20 PM IST
ਗੌਤਮ ਦੇਬਰਾਏ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਮੈਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ ਅਤੇ ਮੈਫੇਡ੍ਰੋਨ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਬੀ) ਦੀ 2024 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਡਰੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਲਗਭਗ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 11,994 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1,890 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ ("ਡੈਥ ਕ੍ਰਿਸੈਂਟ") ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲਾਓਸ ("ਡੈਥ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ") ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ
2024 ਵਿੱਚ, ਡੀਐਲਈਏ ਨੇ ਮੇਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ ਅਤੇ ਮੈਫੇਡ੍ਰੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਨ।
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ
2024 ਵਿੱਚ, ਡੀਐਲਈਏ ਨੇ 13,306 ਕੁਇੰਟਲ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, 41% ਭੰਗ (ਗਾਂਜਾ, ਹਸ਼ੀਸ਼ ਅਤੇ ਹਸ਼ੀਸ਼ ਤੇਲ) ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਮਾਤਰਾ 540,810 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਹੈਰੋਇਨ, ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਮੋਰਫਿਨ ਵਰਗੇ ਅਫੀਮ 39% ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 18% ਕੋਡੀਨ-ਅਧਾਰਤ ਖੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਸਨ, ਅਤੇ 2% ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਟੀਐਸ ਅਤੇ ਕੋਕੀਨ ਸਨ। ਐਨਸੀਬੀ ਨੇ 17,420 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭੰਗ, 3,391 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹਸ਼ੀਸ਼, 170 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, ਅਤੇ 11,376 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐਸੀਟਿਕ ਐਨਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡ (ਹੈਰੋਇਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ) ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ।
2024 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ
2024 ਵਿੱਚ, ਡੀਐਲਈਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 96,930 ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ 660 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ 122,224 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2024 ਵਿੱਚ, ਐਨਸੀਬੀ ਨੇ 417 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 588 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 375 ਸੀ ਅਤੇ 574 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡਾਰਕਨੈੱਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ
ਡਾਰਕਨੈੱਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਨਾਮ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2020 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ, NCB ਨੇ ਡਾਰਕਨੈੱਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 96 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ
ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਵਾਜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। 'ਡੈਥ ਕ੍ਰੇਸੈਂਟ' ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈਰੋਇਨ, ATS ਅਤੇ ਹਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਡੈਥ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ' ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ, ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਤਸਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਬਹਾਰ (ਈਰਾਨ), ਗਵਾਦਰ ਅਤੇ ਕਰਾਚੀ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2020 ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕੁੱਲ 10,564 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (9,419,000 NRX ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ 1,000 ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 500 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਡਰੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਤਸਕਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ 179 ਕੇਸ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 3 ਸੀ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੇਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੈਰੋਇਨ, ਅਫੀਮ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ:
- ਭੰਗ: 2024 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਭੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਂਜਾ, ਹਸ਼ੀਸ਼ ਅਤੇ ਹਸ਼ੀਸ਼ ਤੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 540,810 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭੰਗ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹2,700 ਕਰੋੜ (ਸੜਕ 'ਤੇ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2021 ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੰਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ 2024 ਤੱਕ, ਇਹ 2021 ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸਿਰਫ 65% ਸੀ। ਭੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਨ।
- ਐਮਫੇਟਾਮਾਈਨ: 2024 ਵਿੱਚ, ਡੀਐਲਈਏ ਨੇ ਏਟੀਐਸ ਦਾ 8,406 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ 1,704 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਏਟੀਐਸ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਟੀਐਸ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- ਕੋਕੀਨ: 2024 ਵਿੱਚ, 1,483 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੋਕੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ 2020 ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 78 ਗੁਣਾ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ 2023 ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਥਿਰ ਰਹੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਕੀਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਭੰਗ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
- ਅਫੀਮ: 2024 ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੀਐਲਈਏ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 521,366 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ, ਹੈਰੋਇਨ, ਮੋਰਫਿਨ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਫੀਮ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੀ, ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ
2024 ਵਿੱਚ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਨੀਪੁਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ 22,512 ਏਕੜ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ
ਐਨਸੀਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਨੁਰਾਗ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਸੀਬੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟੈਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਐਨਓਡੀਸੀ, ਇੰਟਰਪੋਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਨਸੀਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਨੁਰਾਗ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਯੂਐਨਓਡੀਸੀ, ਇੰਟਰਪੋਲ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।"