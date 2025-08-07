ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਗਠਜੋੜ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਠਜੋੜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਪਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਤਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਤਾ 0, ਘਰ ਨੰਬਰ 0, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 0 ਹੈ ਜਾਂ ਪਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 40,000 ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰ ਹਨ... ਬੂਥ ਨੰਬਰ 366 'ਤੇ, 46 ਵੋਟਰ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ, 46 ਵੋਟਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰ ਹੈ। 11,965 ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਡਾਂਗ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਹੈ। ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਡਾਂਗ ਹਲਕੇ ਦੇ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਦੋ ਵਾਰ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ, ਚਾਰ ਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਨਾਮ, ਇੱਕੋ ਪਤਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹਨ..."
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ 'ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ' ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ" ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨ-ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਮਹਾਦੇਵਪੁਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 6,26,208 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 6,58,915 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ 32,707 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਮਹਾਦੇਵਪੁਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ 1,14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 1,00,250 ਵੋਟਾਂ ਦੀ "ਵੋਟ ਚੋਰੀ" ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 11,965 ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਰ, ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਅਵੈਧ ਪਤਿਆਂ ਵਾਲੇ 40,009 ਵੋਟਰ, ਥੋਕ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਪਤਿਆਂ ਵਾਲੇ 10,452 ਵੋਟਰ, ਅਵੈਧ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ 4,132 ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ 6 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 33,692 ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ "ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ" ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 25 ਸੀਟਾਂ "ਚੋਰੀ" ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 33,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 25 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੂਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਵੋਟ' ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਕੀ ਨਕਲੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?"
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਰਾਹੁਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ? ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਕੀਤਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ...
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਨਤੀਜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਿਯਮਤ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲੁਰੂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ। "ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਰਾਂ" ਅਤੇ "ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਿੰਗ" ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ "ਵੋਟ ਚੋਰੀ" ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ 28 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ ਨੌਂ ਹੀ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲੁਰੂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੀਟ 32,707 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ।
ਬੰਗਲੁਰੂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੀਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੀਸੀ ਮੋਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 6-6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ 2.58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਪੀ.ਸੀ. ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 658915 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ 626208 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਐਮ. 3087 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ।
ਮਹਾਦੇਵਪੁਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਹਾਦੇਵਪੁਰਾ ਸੀਟ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਗਲੁਰੂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੱਠ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਦੇਵਪੁਰਾ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੈ।
ਕਥਿਤ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮ 6 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, "ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਦੇਵਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 1,00,250 ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਪਤੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸਨ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਗਲਤ ਸਨ।
ਮਹਾਦੇਵਪੁਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੰਜੁਲਾ ਅਰਵਿੰਦ ਲਿੰਬਾਵਲੀ ਨੇ 2023 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਦੇਵਪੁਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ 181731 ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਚ ਨਾਗੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 137230 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਆਰ ਨਟਰਾਜ 4551 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸੈਂਟਰਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੋ ਵਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।