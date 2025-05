ETV Bharat / bharat

ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਰਾਤ ਲੈਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲਾੜਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਪੂਰ, ਬਿਮਾਰ ਲਾੜੀ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ - HOSPITAL WEDDING

ਲਾੜਾ ਬਾਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ( ETV Bharat )

Published : May 2, 2025 at 4:34 PM IST | Updated : May 2, 2025 at 5:32 PM IST

ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਰਾਜਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸਿੰਗਾ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤ "ਲੋਕੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਕੇ ਨੀਂ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ ਜਾਊਗਾ" ਹੁਣ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਪੂਰ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ, ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਲਾੜਾ ਬਾਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ (ETV Bharat) 2006 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਰਾਓ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਸਭ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਪੂਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਦੁਲਹਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਲਾੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰਾਤ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਲਾੜਾ-ਲਾੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

