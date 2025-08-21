ਮੇਸ਼- ਅੱਜ, 21 ਅਗਸਤ, 2025, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਠੋਰ ਵਿਵਹਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਰਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ।
ਟੌਰਸ- ਅੱਜ, 21 ਅਗਸਤ, 2025, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲ ਬਣੋਗੇ। ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੋਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮਿਥੁਨ- ਅੱਜ, 21 ਅਗਸਤ, 2025, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਮਿਸ਼ਰਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਥਕਾਵਟ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੇਗੀ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕਰਕ- ਅੱਜ, 21 ਅਗਸਤ, 2025, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਅਤੇ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੋਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ।
ਸਿੰਘ- ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 21 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਗਲਤ ਬਹਿਸਾਂ ਜਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਓ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਅੱਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿਓ।
ਕੰਨਿਆ- ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 21 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਤੁਲਾ- ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 21 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਕਾਰਪੀਓ- ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 21 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਡਰ, ਥਕਾਵਟ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਧਨੁ- ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 21 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਅਨੈਤਿਕ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਸਮਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੀਤੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮਕਰ- ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 21 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਲਾਲੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵਿਆਜ ਆਦਿ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੁਚਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੱਧਮ ਹੈ।
ਕੁੰਭ- ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 21 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਾਮੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ- ਅੱਜ, 21 ਅਗਸਤ, 2025, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਆਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ, ਵਿਆਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਰ ਰੱਖੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਣਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।