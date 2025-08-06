ਦਿੱਲੀ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ 42% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਓਬੀਸੀ ਪੱਖੀ ਹਾਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਓਬੀਸੀ ਪੱਖੀ ਹਨ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਓਬੀਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ 42% ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ: ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ, ਸੰਸਦ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ, ਕਿਹਾ- ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ - PARLIAMENT MONSOON SESSION UPDATES
Published : August 6, 2025 at 10:27 AM IST|
Updated : August 6, 2025 at 2:42 PM IST
Parliament Monsoon Session 2025 Updates : ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ 13ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਐਸਆਈਆਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਤਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਦਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ 13 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਤੇ 'ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੇਂ ਰਾਜ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
LIVE FEED
ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ
-
#WATCH | Delhi | Telangana CM Revanth Reddy says, "We are demanding that 42% reservation in education and employment and political reservations in local bodies. We want the President to clear the bills regarding these issues. We had sought an appointment with the President, but… pic.twitter.com/q2rgG7WniU— ANI (@ANI) August 6, 2025
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਲਕੇ ਤੱਕ 7 ਅਗਸਤ, 2025 (ਵੀਰਵਾਰ) ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
-
#monsoonsession2025 #RajyaSabha adjourned till 11:00AM on 07.08.2025@harivansh1956 pic.twitter.com/3vDLrPIrTo— SansadTV (@sansad_tv) August 6, 2025
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ (7 ਅਗਸਤ, 2025, ਵੀਰਵਾਰ) ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
-
#monsoonsession2025 #LokSabha adjourned till 11:00AM on 07.08.2025@ombirlakota @LokSabhaSectt @loksabhaspeaker pic.twitter.com/ocLpAHyEPu— SansadTV (@sansad_tv) August 6, 2025
ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਸੰਸਦ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ, ਕਿਹਾ- ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੰਸਦ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ SYL ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ।"
-
#WATCH | Delhi | Punjab CM Bhagwant Mann says, "I met the Speaker and my old colleagues from Parliament today. I have come here in relation to the meeting with Jal Shakti Minister and Haryana CM on SYL issue..." pic.twitter.com/WzAudycnbB— ANI (@ANI) August 6, 2025
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੀਐਮਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਨੀਮੋਝੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।"
-
#WATCH | Opposition MPs protest against Special Intensive Revision of electoral rolls in Bihar, demand a discussion on the issue in Parliament— ANI (@ANI) August 6, 2025
DMK MP Kanimozhi says, "We want a discussion about it in Parliament, but they are not allowing it. It is not that one cannot discuss… pic.twitter.com/YrGm0wiDsf
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ...
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਮਨੀਪੁਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ (ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਣ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
-
Finance Minister @nsitharaman presents a statement (Hindi and English versions) of estimated receipts and expenditure of the State of Manipur for the year 2025-26 in #LokSabha @ombirlakota @LokSabhaSectt @nsitharamanoffc @FinMinIndia pic.twitter.com/LODkeD9C1i— SansadTV (@sansad_tv) August 6, 2025
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-
#MonsoonSession2025 #LokSabha adjourned to meet again at 02:00 PM@ombirlakota @LokSabhaSectt @loksabhaspeaker pic.twitter.com/njc4kqALRw— SansadTV (@sansad_tv) August 6, 2025
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਮਲਿਕ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ।
-
#MonsoonSession2025— SansadTV (@sansad_tv) August 6, 2025
Obituary Reference made by Dy. Chairman #RajyaSabha on Passing away of Former member of Rajya Sabha, Satya Pal Malik .@harivansh1956 pic.twitter.com/mY9fN3ShoZ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਅਤਲ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਅਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
-
#MonsoonSession2025 #RajyaSabha adjourned to meet again at 02:00 PM@harivansh1956 pic.twitter.com/aQaMco042M— SansadTV (@sansad_tv) August 6, 2025
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੁਅਤਲ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਅਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
-
#MonsoonSession2025 #LokSabha adjourned to meet again at 12:00 Noon@ombirlakota @LokSabhaSectt @loksabhaspeaker pic.twitter.com/QNKuYiXhDs— SansadTV (@sansad_tv) August 6, 2025
ਗੋਦਾਵਰੀ-ਬਨਕਾਚੇਰਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ
ਬੀਆਰਐਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਕੇਆਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਡੀ ਨੇ ਗੋਦਾਵਰੀ-ਬਨਕਾਚੇਰਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ।
-
BRS Rajya Sabha MP KR Suresh Reddy gives notice in Rajya Sabha to discuss the Godavari-Banakacherla Project— ANI (@ANI) August 6, 2025
(Source: BRS/X) pic.twitter.com/4uAjOJbGV3
ਮਾਣਿਕਮ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ SIR ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਵੀ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਮਣਿਕਮ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਵਿਊ (SIR) 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਵੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ 'ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ' 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਵੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
-
Congress MP Manickam Tagore gives Adjournment Motion Notice in Lok Sabha to discuss Special Intensive Revision (SIR) in Bihar— ANI (@ANI) August 6, 2025
Congress MP Randeep Singh Surjewala gives Suspension of Business Notice in Rajya Sabha under Rule 267 to discuss concerns about the "integrity of the… pic.twitter.com/Nv5UN2515u
