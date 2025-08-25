ETV Bharat / bharat

ਨਬਾਲਿਗ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਤੀ ਪਈ 10 ਸਾਲਾ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਗਵਾ - POCSO COURT

ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ।

Life imprisonment for rape of minor girl in Kerala
ਨਬਾਲਗ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ (IANS)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 25, 2025 at 6:48 PM IST

2 Min Read

ਕੇਰਲ/ਕਾਸਰਗੋਡ: ਕੇਰਲ ਦੇ ਪਡੰਨੱਕੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਪਈ 10 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਹਰੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭੈਣ, ਜਿਸਨੇ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਫੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਂ ਬੁੱਢੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏ. ਗੰਗਾਧਰਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ।

300 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ

15 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ 39 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 300 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ 67 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ 42 ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਅਗਵਾ, ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?

ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਦਾਦਾ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕੱਢਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀੜਿਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਹ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਡਰੀ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਨੇੜਲੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 449, 366, 394, 506, 342, 376 ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਕੇਰਲ/ਕਾਸਰਗੋਡ: ਕੇਰਲ ਦੇ ਪਡੰਨੱਕੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਪਈ 10 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਹਰੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭੈਣ, ਜਿਸਨੇ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਫੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਂ ਬੁੱਢੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏ. ਗੰਗਾਧਰਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ।

300 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ

15 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ 39 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 300 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ 67 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ 42 ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਅਗਵਾ, ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?

ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਦਾਦਾ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕੱਢਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀੜਿਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਹ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਡਰੀ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਨੇੜਲੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 449, 366, 394, 506, 342, 376 ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।

For All Latest Updates

TAGGED:

GIRL KIDNAPED AND RAPEDDOUBLE LIFE IMPRISONMENTਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦPRISON TILL DEATH TO RAPISTPOCSO COURT

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਘੱਟ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਰੰਗ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੌਤ...

ਕੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣਾ ਕਮਰ ਦਰਦ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦੈ ਕਾਰਨ ? ਜਾਣੋ

ਕੀ ਟਮਾਟਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਕੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੈ ਅਸਰ ? ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.