ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਗੁਆਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ : ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ - ALL INDIA SPEAKERS CONFERENCE

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ ਹਨ।

ALL INDIA SPEAKERS CONFERENCE
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ (ANI)
Published : August 24, 2025 at 4:47 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਦਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ।

ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਜਰੂਰੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਪੀਕਰਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਪੀਕਰਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

'ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ'

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਦਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ... ਸਾਡੇ 13000 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਗੁਆਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ ਹਨ।"

ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿੱਠਲਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ। ਪਟੇਲ ਨੂੰ 24 ਅਗਸਤ 1925 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਦਨ ​​ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।"

ਵਿੱਠਲਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਬਣਨ ਦੇ 100 ਸਾਲ

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਠਲਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਬਣਨ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ... ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿੱਠਲਭਾਈ ਪਟੇਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਦੋ ਭਰਾ ਦਿੱਤੇ - ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਠਲਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ।" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿੱਠਲਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।

