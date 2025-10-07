ETV Bharat / bharat

ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ: CJI 'ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ।

ADVOCATE HURLS SHOE
ਸੀਜੇਆਈ 'ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 7, 2025 at 4:12 PM IST

5 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ 'ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ANI ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਜੂਰਾਹੋ ਦੇ ਜਵਾਰੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹਨ।

ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ ਕਿ, "ਜਾਓ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਲਦਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਤਾਂ ਨਾ ਉਡਾਓ: ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ

ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਲੀਕੱਟੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਹੀਂ ਹਾਂਡੀ ਦੀ ਉਚਾਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਓ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਸੀ; ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ; ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਰੱਖਣ ਮਾਣ-ਮਰਿਯਾਦਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਯਾਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਮਾਈ ਲਾਰਡ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਮਰਿਯਾਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੈਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੁਆਰਾ ਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਸੀ?"

ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬੋਲੇ, ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ

ਸੀਜੇਆਈ 'ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਨਾਤਨੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭੜਕਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਊਂਸਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਵਾਬ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 35, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਰਾਕੇਸ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 3-4 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।

ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਦਲਿਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਾਤਨ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਲਿਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ? ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ।

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਕੀ ਬੋਲੇ CJI ਗਵਈ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।"

ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਯੂਰ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ 2009 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਲ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਾਊਂਸਲ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ।

