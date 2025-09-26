'ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਹੈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਚਿੱਟ ਫੰਡ', ਮਲਕਾਜਗਿਰੀ ਵਿੱਚ 125ਵੀਂ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਬੋਲੇ ਐਮਡੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਕਿਰਨ
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਦੀ 125ਵੀਂ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਆਨੰਦਬਾਗ ਸਰਕਲ ਬਾਲਾਜੀ ਬਿਗ ਟਾਊਨ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Published : September 26, 2025 at 7:33 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਦੀ 125ਵੀਂ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਮਲਕਾਜਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਬਾਗ ਸਰਕਲ ਬਾਲਾਜੀ ਬਿਗ ਟਾਊਨ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ੈਲਜਾ ਕਿਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੰਡ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸੀਐਮਡੀ) ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸੁਜੈ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
'ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ'
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੈਲਜਾ ਕਿਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ, ਜੋ ਕਿ 1962 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਸਾਧਨ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦ ਦੋਵਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, "ਪਹਿਲਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਿੱਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਚਿੱਟ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿੱਚ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਸਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੱਟ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। 40 ਤੋਂ 50 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਇਹ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਸਰਵਪੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੀਐਮਡੀ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਕਿਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਕਿਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਲਿਤਾ ਦੇਵੀ, ਬੀ. ਗੋਪਾਲ, ਸਾਰਥ ਬਾਬੂ ਅਤੇ ਭਾਗਿਆਲਕਸ਼ਮੀ ਸਮੇਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਪੀ. ਸੱਤਿਆਨਾਰਾਇਣ, ਸੀਓਓ ਮਧੂਸੂਦਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੈਂਕਟਸਵਾਮੀ, ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾਜੀ, ਬਲਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਸੰਭਾਮੂਰਤੀ, ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਜੇ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਆਦਿਨਾਰਾਇਣ, ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ, ਪ੍ਰਸਾਦ, ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਮਲਕਾਜਗਿਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਖਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।