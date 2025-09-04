ਬਿਹਾਰ/ਪਟਨਾ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਟਨਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
क्या प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपाइयों को आदेश दिया है कि आज पूरे बिहार और बिहारियों की माताओं-बहनों और बेटियों को गाली दो?— Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) September 4, 2025
गुजराती लोग बिहारियों को इतने हल्के में ना लें? यह बिहार है।
बीजेपी के गुंडे-मव्वाली सम्मानित शिक्षिकाओं, राह चलती महिलाओं, छात्राओं, गर्भवती महिलाओं,…
'ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈਣ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ'
ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈਣ, ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਹੈ।
बिहार वो धरती है, जहां मातृशक्ति का सम्मान हमेशा से सर्वोपरि रहा है। यह मेरी कल्पना से भी परे है कि इस समृद्ध परंपरा वाले राज्य में आरजेडी-कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गईं। pic.twitter.com/bVl4CQil9x— Narendra Modi (@narendramodi) September 2, 2025
'ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਅਤੇ ਹੱਥੋਪਾਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ'
ਆਰਜੇਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਲਾਲੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?
ड्रामेबाज वोट चोर नरेंद्र मोदी की मां मां है और बाकी लोगों की मां क्या कचरा है?— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) September 4, 2025
देखिए किस तरह नरेंद्र मोदी के गुंडे, जिनमें महिला उपद्रवी भी शामिल हैं, किस तरह महिलाओं को गालियां दे रहे हैं, मार रहे हैं, दूसरों को मारने के लिए उकसा रहे हैं!
नीतीश कुमार की भ्रष्ट नपुंसक पुलिस भी… pic.twitter.com/sww8TiaNGD
"ਬਿਹਾਰ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?" - ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਦਰਅਸਲ, ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਂ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਦ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
'ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ' ਦੌਰਾਨ, ਦਰਭੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।