ਕਾਰਗਿਲ: ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ 'ਚ ਫਸੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼ - CLIMBERS RESCUED FROM NUN KUN TREK

ਨਨ ਕੁਨ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਫਸ ਗਏ ਸਨ, ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ...

CLIMBERS RESCUED FROM NUN KUN TREK
ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)
Published : August 29, 2025 at 8:51 PM IST

ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ: 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੇਹ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕਾਰਗਿਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਰਫ਼ੀਲਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਇਆ। ਨੂਨ ਕੁਨ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਪੁਲਿਸ, ਯੂਟੀਡੀਆਰਐਫ ਅਤੇ ਅੰਜੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਬਸੀਜ ਬਾਕੀਤੁੱਲਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ, ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ 'ਤੇ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ।

CLIMBERS RESCUED FROM NUN KUN TREK
ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਨ ਕੁਨ ਪਿਕ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਫਸੇ ਲਗਭਗ 40 ਪਰਬਤਾਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 64 ਟ੍ਰੈਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਛੇ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ 7,135 ਮੀਟਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਸਨ।

ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੀ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਇੰਚ ਬਰਫ਼ ਪਈ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਲ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਬਚਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 52 ਸਾਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸੇਡ੍ਰਿਕ ਸਲਦਾਨਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਲਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

CLIMBERS RESCUED FROM NUN KUN TREK
ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ (Etv Bharat)

ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਲੱਦਾਖ ਆਟੋਨੋਮਸ ਹਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ (LAHDC) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸਈਦ ਅੱਬਾਸ ਰਿਜ਼ਵੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਰਗਿਲ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਨਨ ਕੁਨ ਐਡਵਾਂਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"

CLIMBERS RESCUED FROM NUN KUN TREK
ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ (Etv Bharat)

ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਇੰਚ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਫਸੇ ਲਗਭਗ 26 ਪਰਬਤਾਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸੈਲਾਨੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।"

