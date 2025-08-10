Essay Contest 2025

ਹੁਣ ਕਰੋ 'ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ' ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਜਾਣੋ ਸ਼ੁੱਭ ਮੁਹੂਰਤ ਤੇ ਤਿਥੀ ਤੇ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ - KRISHNA JANMASHTAMI 2025

ਜਾਣੋ ਇਸ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ 15 ਜਾਂ 16 ਅਗਸਤ, ਕਦੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ?

Krishna Janmashtami 2025
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 10, 2025 at 11:25 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹਿੰਦੂ ਪੰਚਾਂਗ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਪਕਸ਼ ਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ, ਰੋਹਿਣੀ, ਨਕਸ਼ਤਰ, ਲਗਨ ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਮ ਮੱਧ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਲ ਸਵਰੂਪ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਵਜੋਂ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪੂਰੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ ਤੇ ਸ਼ੁੱਭ ਮੁਹੂਰਤ

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਡਿਤ ਸੁਨੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ 15 ਅਗਸਤ, 2025 (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਰਾਤ 11:50 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, 16 ਅਗਸਤ, 2025 (ਐਤਵਾਰ) ਨੂੰ ਰਾਤ 9:35 ਵਜੇ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਮ ਮੱਧ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੱਧ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਮੌਕੇ ਸ਼ੁੱਭ ਮੁਹੂਰਤ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਤ 12.05 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12.45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੂਰੇ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੈਯੰਤੀ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

  1. ਜਿੱਥੇ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਓ।
  2. ਫਿਰ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਪੰਘੂੜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।
  3. ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਘਿਓ, ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਗੰਗਾਜਲ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪੰਚਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਓ।
  4. ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰਿੰਗਾਰ ਕਰੋ।
  5. ਭੇਂਟ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ-ਮਿਸ਼ਰੀ, ਪੰਜੀਰੀ, ਖੀਰ ਅਤੇ ਪੰਚਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
  6. ਰਸਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਰਤੀ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੋ।
  7. ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਆਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਵਰਤ ਖੋਲ੍ਹੋ।
  8. ਇਸ ਦਿਨ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਦਾਨ-ਪੁੰਨ ਕਰੋ।

[Disclaimer: ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ETV Bharat ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।]

