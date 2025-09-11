ਡਿਲੀਵਰੀ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਾਰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ? ਜਾਣੋ
Published : September 11, 2025 at 8:35 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਗਾਹਕ ਨੇ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਦੀ ਹੋਈ ਹੇਠਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਏਅਰਬੈਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਰ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਉਸ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਕਾਰ ਦਾ ਬੀਮਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ?
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗਾਹਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਭਰਪਾਈ?
ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ ਆਰਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਬੀਮਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ), ਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗਾਹਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ (ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ), ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣਕਰਤਾ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।