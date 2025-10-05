5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ 2025 ਦੀ ਥੀਮ

5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ 2025 ਦੀ ਥੀਮ
ਵਿਸ਼ਵ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੀਏ।
Published : October 5, 2025 at 11:54 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵੱਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ।
ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ?
ਵਿਸ਼ਵ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ 1994 ਤੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਨੀਂਹ 1966 ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 1997 ਵਿੱਚ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 5 ਅਕਤੂਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਤਰੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ।
ਵਿਸ਼ਵ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦਾ ਥੀਮ
ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦਾ ਥੀਮ "ਅਧਿਆਪਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ" ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਯਤਨ ਤੋਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਧਰ ਨੂੰ ਉਪੱਰ ਲੈਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਵਿਸ਼ਵ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ 2025 ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਨ ਪੇਸ਼ਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਗਮ
2025 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਲੋਬਲ ਇਕੱਠ ਇਥੋਪੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਦੀਸ ਅਬਾਬਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਰੀਕੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਯੂਨੈਸਕੋ, ਯੂਨੀਸੈਫ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ "ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗਤਾ ਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤਾਕਤ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣਾ ਹੈ।" ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਸ਼ਵ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?
- ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ, ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਟਕ, ਨਾਚ ਅਤੇ ਗਾਇਨ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਵੈਬਿਨਾਰ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।