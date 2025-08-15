ETV Bharat / bharat

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਰਕਰਾਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ - POSTAL SERVICES

ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 1854 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 15, 2025 at 9:47 AM IST

ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 78 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਸੀ? ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਆਏ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।

ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਨੁਸੂਯਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚਮੋਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਡਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

1774 ਵਿੱਚ, ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਾਕਘਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1854 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਡਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ

  • 1854 ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ
  • 1863 ਰੇਲਵੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ
  • 1879 ਪੋਸਟਕਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ
  • 1880 ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ
  • 1911 ਪਹਿਲੀ ਹਵਾਈ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਨੈਨੀ ਭੇਜੀ ਗਈ

ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ। ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ।

  • ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
  • 1972 ਵਿੱਚ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
  • ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ 1995 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
  • ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸੇਵਾ (EFT) 2001 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
  • ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (IPPB) 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਅਸਮਾਨ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਖੇਤਰ) ਅਨੁਸੂਯਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚਮੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1.64 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਡਾਕ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2001 ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਦੋ ਸਰਹੱਦਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਡਾਕ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 273737 ਡਾਕਘਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਮੁੱਖ ਡਾਕਘਰ, 8 ਮੁੱਖ ਡਾਕਘਰ, 374 ਉਪ ਡਾਕਘਰ ਅਤੇ 2342 ਸ਼ਾਖਾ ਡਾਕਘਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ

ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ। ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਡਾਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ, ਜੋ ਕਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ। ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਘਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ, ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ

  • ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ - ਡਾਕਘਰ ਹੁਣ UPI ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਈ-ਕਾਮਰਸ ਡਿਲੀਵਰੀ - ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਆਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
  • ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ - ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਹਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ

ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਖੇਤਰ ਅਨੁਸੂਯਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚਮੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ IT 2.0 ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਈ ਖਿਤਿਜੀ ਅਤੇ ਲੰਬਕਾਰੀ ਟੀਚੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਗਾਹਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਖਿਤਿਜੀ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਲੰਬਕਾਰੀ ਟੀਚਾ ਘਰੇਲੂ ਡਾਕ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਕ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਨਿਰਯਾਤ ਕੇਂਦਰ, ਪਾਰਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਪਾਰਸਲ, ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਹੈ।

ਪੀਓਐਸਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਤਰ ਵੰਡ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 12 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

