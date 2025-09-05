ETV Bharat / bharat

ਓਨਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਕਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਦਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖਰੀਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਜਾਣੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ

ਕੇਰਲ ਸਟੇਟ ਬੇਵਰੇਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਬੇਵਕੋ) ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 826 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।

LIQUOR SALES DURING ONAM
ਓਨਮ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 5, 2025 at 5:46 PM IST

ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ (ਕੇਰਲ): ਕੇਰਲ ਸਟੇਟ ਬੇਵਰੇਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਬੇਵਕੋ) ਦੇ ਆਊਟਲੈਟਾਂ ਨੇ ਓਨਮ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਵਕੋ ਆਊਟਲੈਟਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ਼ ਉਥਰਾਦਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਆਊਟਲੈਟਾਂ 'ਤੇ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਥਰਾਦਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ 126 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲੋਂ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ।

ਬੇਵਕੋ 26 ਅਗਸਤ (ਅਥਮ) ਤੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ (ਉਥਰਾਦਮ) ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਓਨਮ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਕਰੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਰਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੇਵਕੋ ਆਊਟਲੈਟਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 826 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 776 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ - 56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਬੇਵਰੇਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 826 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਥਰਾਦਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ।

  • ਕਰੁਣਾਗੱਪਲੀ - 1.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
  • ਕੋਲਮ ਆਸਰਾਮਮ - 1.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
  • ਏਡਾਪਲ ਕੁੱਟੀਪਲਾ - 1.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
  • ਚਲਕੁਡੀ - 1.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
  • ਇਰਿੰਜਲਕੁਡਾ - 1.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
  • ਕੁੰਦਰਾ - 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

ਉਥਰਾਡਮ ਵਿਖੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ

  • ਚੇਰਥਲਾ ਕੋਰਟ ਜੰਕਸ਼ਨ - 98.76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
  • ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਪਾਵਰਹਾਊਸ - 94.09 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
  • ਪੇਕੇਲੀ - 93.63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
  • ਤਿਰੂਰ - 91.63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
  • ਚੇਰਥਲਾ ਟਾਊਨ - 86.57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
  • ਵਲਵਾਨਦ - 83.37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
  • ਗੁਰੂਵਾਯੂਰ ਥਾਈਕੜ - 82.61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
  • ਪਯਾਨੂਰ - 81.83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
  • ਐਂਟੀਕੈਡ - 81.28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
  • ਵਡੱਕਨਚੇਰੀ - 81.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
  • ਵਰਕਾਲਾ - 80.09 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
  • ਕਯਾਮਕੁਲਮ - 80.19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
  • ਵਾਇਨਾਡ ਬੀਨਾਚੀ - 78.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
  • ਮੁਲੱਕਲ, ਅਲਾਪੁਝਾ - 78.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
  • ਉੱਤਰੀ ਪਰਾਵੁਰ - 77.74 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
  • ਤ੍ਰਿਸੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਗਰ - 77.59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
  • ਅਦੂਰ - 77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
  • ਪੇਰਾਮਬਰਾ - 76.04 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
  • ਕੋਟਾਯਮ - 75.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
  • ਮੁਦੱਪੱਲੁਰ - 74.82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
  • ਭਰਨਿਕਾਵੂ - 74.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
  • ਨਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਰ ਮਨੋਰਮਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਊਟਲੈਟ - 67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

