ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਰੀਦੀ ਲਾਟਰੀ ਅਤੇ ਚਮਕ ਗਈ ਕਿਸਮਤ

ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ।

First-Ever Bumper Ticket Brings 25 Crore Luck to Sharath S. Nair
ਸ਼ਰਤ ਐਸ. ਨਾਇਰ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 6, 2025 at 6:00 PM IST

3 Min Read
ਅਲਾਪੁਝਾ (ਕੇਰਲ): ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮੇਹਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਅਲਾਪੁਝਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥੁਰਾਵੂਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਤ ਐਸ. ਨਾਇਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਐਸ. ਨਾਇਰ ਨੇ ਓਨਮ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ 2025 ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਨੇਟੂਰ ਵਿੱਚ ਨਿਪੋਨ ਪੇਂਟਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਤ ਨੇ ਨੇਟੂਰ ਤੋਂ TH 577825 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਟਿਕਟ

ਸ਼ਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਟਿਕਟ ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਥੁਰਾਵੂਰ ਦੇ ਥਾਈਕਾੱਟੁਸੇਰੀ ਵਿੱਚ ਐਸਬੀਆਈ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਟਿਕਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਲਾਟਰੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਸੀ। ਉਹ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੇਟੂਰ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਓਨਮ ਬੰਪਰ ਟਿਕਟ

25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਓਨਮ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਜੇਤੂ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਓਨਮ ਬੰਪਰ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਡਰਾਅ ਜਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ।"

ਨਿਪੋਨ ਪੇਂਟਸ ਆਊਟਲੈਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਇਰ

ਸ਼ਰਤ ਐਸ. ਨਾਇਰ ਇੱਕ ਬੀ.ਕਾਮ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੇਟੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਪੋਨ ਪੇਂਟਸ ਆਊਟਲੈਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਓਨਮ ਬੰਪਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਲਾਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਪੂਲ ਹੈ। ਨੇਟੂਰ ਲਾਟਰੀ ਏਜੰਟ ਐਮ.ਟੀ. ਲਥੀਸ਼, ਜਿਸਨੇ ਜੇਤੂ ਟਿਕਟ ਵੇਚੀ, ਵੀ ਇਸ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਤੀਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਇਨਾਮ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 9 ਹੋਰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ।

15.75 ਕਰੋੜ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਲਾਟਰੀ ਏਜੰਟ ਲਤੀਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਦੇ ਅਟਿੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭਾਗਵਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਿਟਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀ। 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਰਥ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 15.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਏਜੰਟ ਲਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਿਰੂਵਨਮ ਬੰਪਰ ਡਰਾਅ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਸਾਲ, ਤਿਰੂਵਨਮ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਲਈ 7.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਿਕਟਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਲੱਕੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,407,100 ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਰ ਨੇ 937,400 ਅਤੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਨੇ 875,900 ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਪਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਰ ਤੋਂ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ। ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12% ਏਜੰਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ 30% ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਲਤਾਫ ਨੇ 2024 ਦੀ ਓਨਮ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਪਾਂਡਵਪੁਰਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਲਤਾਫ ਨੇ ਵਾਇਨਾਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਥੇਰੀ ਵਿੱਚ NGR ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਟਿਕਟ TG 434222 ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ।

