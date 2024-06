ETV Bharat / bharat

CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ED ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਫੈਸਲਾ - ARVIND KEJRIWAL BAIL

kejriwal will come out of tihar jail ( Etv Bharat )