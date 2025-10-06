ETV Bharat / bharat

ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋਏ ਗਦਗਦ

ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਢਕ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ (ਫੋਟੋ ਸੋਰਸ- Priest)
ਉੱਤਰਾਖੰਡ/ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ: ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਆਂ।

ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ (ਫੋਟੋ ਸੋਰਸ- Priest)

ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਫੋਹੇ

ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਸੀ। ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ। ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਠੰਢਕ ਆਈ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (ਫੋਟੋ ਸੋਰਸ- Priest)

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 6 ਅਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਠੰਡ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੰਦਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਣ।

ਬਰਫਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ (ਫੋਟੋ ਸੋਰਸ- Priest)

ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ

ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 1.645 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਦੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭੀੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਮਾਰਗ ਸਮੇਤ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਫੋਹੇ (ਫੋਟੋ ਸੋਰਸ- Priest)

ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੀਰਥ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੀਰਥ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਧਾਮ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।

